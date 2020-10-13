Karantina yurdu boş kalmıyor

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında ilimizde karantina kurallarını ihlal edenler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna(KYK) bağlı Seyyide Nefise Öğrenci Yurdunda misafir ediliyor. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymayan 14 kişi’nin karantina sürelerini tamamlamaları için KYK yurdunda misafir edildiği bildirildi. Şu ana kadar yurtta 52 kişinin karantina kurallarını ihlal ettiği için kaldığı öğrenilirken denetimler aralıksız sürdürülüyor.