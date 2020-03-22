Karantina yurdu mu olacak?

Haber: N. Halid Altundal

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye’ye getirilerek, Sakarya ve Samsun’daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını bildirmişti. Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamasının ardından belirtilen illerdeki öğrenci yurtlarında hazırlıklar yapıldı. Ancak yurt dışından getirilen bir grup öğrenci belirtilen iller dışındaki Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki KYK yurdunda karantinaya alındı.

İLİMİZDEKİ İKİ YURT BOŞALTILDI

Yurt dışından öğrencilerin tahliyesi devam ederken ilimizdeki üniversite öğrencilerinden edinilen bilgilere göre Bolu’da Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Seyit Avşar Erkek Öğrenci Yurdu ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsünde bulunan Hayrettin Tokadi Kız Öğrenci Yurdu da Cumartesi günü akşam saatlerinde acilen boşaltıldı. Yurtlarda barınan öğrenciler KYK’nın diğer yurtlarına taşınırken boşaltılan yurtların karantina yurdu yapıldığı iddia edildi. Yurt dışından getirilecek öğrencilerin boşaltılan yurtlara yerleştirileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2020, 11:45