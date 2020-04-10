Karantina yurdu tamamen boşaldı

Haber: N. Halid Altundal

Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye getirilen yüzlerce Türk vatandaşı koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'ndan alınarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan KYK Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Karantina süresini tamamlayan vatandaşlarımız kafileler halinde yurttan tahliye edilmeye başladı. Son olarak aralarında öğrencilerin de bulunduğu 250 kişi daha 14 günlük karantina süresini tamamladı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri negatif çıkan 250 kişi, otobüslerle memleketlerine dönmek üzere yola çıktılar. Karantinayı tamamlayan son 250 kişilik grup ile beraber salgın sürecinde karantina için kullanılan Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu tamamen boşalmış oldu.