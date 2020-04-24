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Karantina yurdunda 23 Nisan

Arap ülkelerinden getirilerekilimizde karantinaya alınan yüzlerce Türk vatandaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kaldıkları odaların camından İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Karantina yurdunda 23 Nisan

Haber: N. HalidAltundal

Ramazan ayı ve bayram için Türkiye'ye gelen yüzlerce Türk vatandaşı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hayreddin Tokadi Kız Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı karantina altında geçiren vatandaşlar, tüm ülkede olduğu gibi saat 21.00'de Türk bayraklarıyla pencerelere çıkarak İstiklal Marşı okudu.Yurtta görevli olan polis ekiplerinin de katıldığı organizasyonda karantinadaki vatandaşlar dakikalarca Türk bayraklarını sallayarak marşlar ve şarkılarla 23 Nisan'ı kutladı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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