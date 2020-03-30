Karantina yurdundaki olayı yorumladı

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz akşam gazeteci Cüneyt Özdemir’in sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilimizdeki karantina yurdu KYK Hayrettin Tokadi Öğrenci Yurdu’ndaki olayla ilgili konuştu. Özdemir’in sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, karantina yurdundaki birkaç gencin sosyal medya hesabı üzerinden açtıkları canlı yayında devletimize küfür etmeleri konusuna da değindi.

“BU ŞEKİLDE MESELEYİ KARIŞTIRMANIN BİR ANLAMI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Soylu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bolu’daki bir yurtta, genç kardeşimiz, almışız getirmişiz, karantinaya koymuşuz. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. 3 öğün yemeğini veriyoruz. Her türlü hijyen ve temizliğini gerçekleştiriyoruz. Benim devletime küfrediyor. Ben şimdi bunu gözaltına aldırmayayım mı, almayayım mı, bakmayayım mı? Burada milletimizi tahrik edecek sürekli olarak buradan hem devletin yaptıklarını hem milletin evde gösterdiği sabra, tahammüle; bu birlikteliği sıkıntı düşürecek bir paylaşım yapmanın veya bu şekilde meseleyi karıştırmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum” dedi.