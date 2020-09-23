Karantinada 63 kaçak

Maskesiz sokağa çıkan ve karantina kurallarına uymayan vatandaşlara yönelik polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaları aralıksız olarak devam ediyor. Yaya ve ekip araçlarıyla cadde ve sokaklarda uygulama yapan ekipler, aynı zamanda Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı girişlerinde de tatilciler üzerinde HES kodu sorgusu yapıyor.

Tabiat ve milli parklarda yapılan uygulamalarda karantina kurallarına uymayan 7 kişi tespit edildi. Kent merkezinde yapılan uygulamalarda ise 56 kişinin karantinayı ihlal ettiği belirlendi.

İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararlarına aykırı hareket etmek ve karantina kurallarını ihlalden para cezası kesilen 63 kişi karantina sürelerini tamamlamak için İzzet Baysal Üniversitesi Yerleşkesi’nde bulunan Seyyide Nefise öğrenci yurduna yerleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020, 10:28