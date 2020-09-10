Karantinada neler yapılmalı?

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından salgın döneminde evde karantina altında olan vatandaşlar için bilgilendirici bir video hazırlandı. Videoda vatandaşların PCR testi sonuçlarını e-Nabız sistemi üzerinden veya bağlı oldukları aile hekiminden öğrenebileceği belirtildi.

Videoda karantina sürecinde yapılması gerekenler ise şu şekilde sıralandı:

“-Hekiminizin önerdiği sürede evinizden çıkmayın, kimseyle temas etmeyin.

-Ziyaretçi kabul etmeyin, kimsenin ziyaretine gitmeyin.

-Hekim tarafından önerilen ilaçlarını düzenli olarak kullanın.

-Bol miktarda sıvı alın, düzenli uyuyun ve düzenli beslenin.

-Mümkünse ayrı bir odada kalın ve odanızı sık sık havalandırın.

-Evinizin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske kullanın.

-Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın, mümkün değilse bu alanlarda mutlaka maske takın ve her kullanımdan sonra sulandırılmış çamaşır suyu ile temizleyin.

-Ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkayın ya da alkollü el antiseptiği ile ellerinizi ovalayın.

-Sizde veya evdeki diğer bireylerde solunum sıkıntısı ateş öksürük gibi durumların gelişmesi halinde hemen 112’yi arayın.

-Aile hekimi veya sağlık müdürlüğü tarafından arandığınızda telefona cevap verin veya arayanın sorularını cevaplayarak onlara yardımcı olun.

-Kaldığınız evde mümkünse 65 yaş üzeri ve kalp yetmezliği, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalığı olan bireylerin bulunmamasını sağlayın. Bu mümkün değilse sosyal mesafe hijyen ve maske kullanımına dikkat ederek mümkün olduğu kadar temastan kaçının.

-Tabak bardak havlu gibi eşyalarınızı ayırın ortak kullanmayın ve aynı zamanda havlu çarşaf ve kıyafetlerinizi çamaşır makinesinde ayrı olarak ve en az 60 derece sıcaklıkta normal deterjan ile yıkayın.”