Karantinadan firar etti

Haber: C.Kutay Aykan

Bolu 2. Etap TOKİ konutlarında yaşayan bir ailede Korona Virüs tespit edilince prosedür gereği aileye ev karantinası uygulanmaya başladı. Aile eve misafir kabul etmezken, 14 gün süre ile aile bireylerinin ev dışına çıkması yasaklandı. Karantinada henüz bir haftasını dolduran ailenin 14 yaşındaki Çağla G. isimli küçük kızı ailesinden habersiz evi terk edince Baba Adem G. Durumu polise ihbar etti. Karantina kaçağı küçük kız polis tarafından bulunarak ailesinin gözetimine teslim edildi. Karantinadan izinsiz çıkan küçük kız ile temas ettiği öğrenilen 21 kişinin ise korona testi yaptırması istendi.

Küçük bir çocuğun bile onlarca kişiye virüs bulaştırabileceğine dikkat çeken uzmanlar, karantina kararlarına uyulmasının hayati önem taşıdığının altını bir kez daha çizdiler.