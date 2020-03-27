Karantinaya alınan sayı 500’ü geçti

Haber: Ceylan Beykoz

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşların koronavirüs salgını nedeniyle ülkemize gelişleri devam ediyor. Son olarak 130'u Kazakistan ve 2'si Çin'in Hong Kong kentinden gece ve sabah saatlerinde gelen toplam 132 kişilik grup geniş güvenlik önlemi altında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi.Polis, AFAD, UMKE ve Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanlar kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildiler.

Türk Hava Yolları tarafından ülkemize düzenlenen son uçuşlarla birlikte ilimizde 10'u Kolombiya, 69'u Yunanistan, 23'ü İsveç, 138'i Fransa, 20'si Pakistan, 152'si Kazakistan, 34'ü Ukrayna, 42'si Bulgaristan, 40'ı Moldova ve 2si Çin'den gelen toplam 530 kişi karantina altına alınmış oldu.