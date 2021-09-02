Karantinayı deldi yakalandı

Haber: Okay Özcan

İlimizde bir vatandaş karantinada iken evde suyu bitti. Kartlı sistem olduğu için karantinayı ihlal ederek kartına su yüklemek için belediyeye kadar geldi. Belediyenin kapısında HES kodu uygulamasına takılan vatandaş, şaşkınlığa uğradı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında bilindiği üzere çoğu devlet kurumuna HES kodu sorgusu yapılıyor. Karantinada iken evinde suyu biten Emrah A., su kartını doldurmaya gidecek kimse bulamayınca kendisi gitti. Belediyeye kadar giden Emrah A. HES kodu uygulamasına takıldı. Olay sonrası konuşan Emrah A., “Su kartı yüklemeye geldim. Eşimin karantina da olduğunu biliyordum fakat benimde HES koduma düşeceğini bilmiyordum. Buraya gelince içeriye almadılar” ifadelerini kullandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Emrah A. Bir müddet bekletildikten sonra hakkında tutanak tutularak evine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021, 15:27