Karantinayı ihlal eden 2 kişi yolcu otobüsünde yakalandı

Karantina kuralını ihlal eden 2 kişi yolcu otobüsüyle seyahat ederken jandarma ekipleri tarafından HES kodu sorgulamasında yakalandılar.

Karantinayı ihlal eden 2 kişi yolcu otobüsünde yakalandı

Haber:Erdal Tanrıverdi

İl jandarma komutanlığına bağlı ekipler Anadolu otoyolunun Bolu kesiminde uygulama yaptı. Uygulama sırasında HES kontrolü gerçekleştirildi. Kod sorgulama sırasında 2 kişinin karantinada olması gerekirken otobüste olduğu ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, söz konusu 2 kişiyi, gözetim altında tutulmak üzere ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurdu'na götürdü.

Karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi uyarınca 2 kişiye para cezası uygulandı.

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