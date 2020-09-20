Karantinayı ihlal edenler yakalanıyor

İlimizde karantinayı ihlal eden 2 kişi, Yedigöller Milli Parkı'nda gezerken yakalanarak, KYK yurduna yerleştirildi.

Karantinayı ihlal edenler yakalanıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Bolu’da karantina kuralını ihlal edip Yedigöller Milli Parkı'na gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı 2 kişi, yurda yerleştirildi. Milli parkın girişi ve içerisinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapan jandarma ekipleri, çadır kamp alanı bölgesinde Kovid-19 temaslısı 2 kişi tespit etti. Karantinada bulunması gereken 2 kişinin olduğu bölge, güvenlik şeridiyle çevrilerek izole edildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, 2 kişiyi, gözetim altında tutulmak üzere ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurduna götürdü. Karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi uyarınca haklarında yasal işlem yapılan 2 kişiye, para cezası uygulandı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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