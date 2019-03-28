Karar 11 Nisan’da

Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizde fırıncılık yaparken, komşusunun 13 yaşındaki küçük kızı M.D.’yi evlenme vaadiyle kendi evine götürerek yatak odasında iki günde iki defa tecavüz etmek suçlamasıyla tutuklanan ve Manisa’nın Turgutlu Cezaevine konulan 3 çocuk babası Burhan A.’nın Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşması gerçekleşmiş, duruşmada üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Altan, “Ben böyle bir suç işlemedim. Bana iftira atıyorlar. 3 çocuk babasıyım. Nasıl olurda böyle bir şey yaparım. Kesinlikle böyle bir şey yok” diye ifade vermişti.

ALLAH BELANI VERECEK

Duruşmaya Çocuk Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan mağdur M.D., SEGBİS sistemiyle katılarak, kendisine 2 defa tecavüz eden zanlıya, “Allah Belanı verecek. Senden şikayetçiyim” diye bağırmış şikayetçi olmuştu.

14 yaşındaki M.D., başından geçenleri şöyle anlatmıştı, “Ben eve giderken fırıncı olan komşumuz bana 5 TL vererek, ‘Git kendine bir şeyler al’ dedi. Bende kabul etmedim. Sonra da benim kolumdan tutarak eve soktu. Burada ilk kez tecavüze uğradım. Hatta bana yaşımı sordu 14 dedim. Bana ‘4 sene bekle karımdan ayrılıp seninle evleneceğim. Bu arada sen benim sevgilim olursun. Gizlice buluşur görüşürüz. Ama kimseler duymasın’ diye de söylemde bulundu. İkinci gün beni yine evine sokarak ikinci kez tecavüz etti. Çok karşı çıktım ama elinden kurtulamadım. Karısıyla birlikte olduğu yatak odasında tecavüze uğradım. Karısını dövdüğü içinde uzaklaştırma kararı verilmiş bu adama. Allah belasını verecek” diyerek tepki göstermişti.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde ki duruşmaya Manisa Turgutlu ilçesi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılan Burhan A., yine üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, davanın karara bağlanması için duruşmayı 11 Nisan 2019 tarihine erteledi.