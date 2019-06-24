Karar 2 Temmuz’da

Haber: C. Kutay AYKAN

Yaklaşık iki buçuk yıldır Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan ve “Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten öldürme, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme, ruhsatsız ateşli silahlarla, mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, tasarlayarak öldürme ve yaralama” suçlamalarıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen katil zanlısı Cihat Kaycı 2 Temmuz 2019 tarihinde son kez hakim karşısına çıkacak. Kaycı’nın son savunmasında neler söyleyeceği merak konusu oldu.

Gerede Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Berfin Yıldız’ı, kıskançlık yüzünden yanında taşıdığı silahı kullanarak bir el ateş ederek öldüren Kaycı hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin karar verecek. Katıldığı duruşmalarda, istemeyerek sevgilisini öldürdüğünü ve olay günü sevgilisini bir yatakta tanımadığı bir erkekle yakaladığını bu yüzden şuurunu kaybettiğini dile getiren Kaycı için Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi son kararını verecek.