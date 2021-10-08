Karar 4 Kasım’da

Haber:Erdal Tanrıverdi

Kardeş cinayeti olayı 05 Mart 2021 tarihinde Bolu Merkeze bağlı Ağaççılar Köyü, köy konağı önünde meydana gelmişti. Hüseyin Gören aldığı alkolün etkisiyle kardeşi İlhami Gören ile traktör römorkunu evin önüne çekmesi nedeniyle tartışmaya girmiş ve ağabey Hüseyin Gören üzerinde taşıdığı bıçakla, kardeşini iki bıçak darbesiyle ağır yaralamış, olaydan 10 gün sonra da İlhami Gören hastanede hayatını kaybetmişti.

Kardeşi kasten öldürmek suçlamasıyla Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan Hüseyin Gören, “Kardeşimi kasıtlı olarak öldürmedim. Onu korkutmak amacıyla bıçağı salladım. Çok pişmanım. Kardeş katili olarak anılmaktan da utanıyorum” dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı, verdiği mütalaasında, Hüseyin Gören’in, “kardeşi kasten öldürmek” suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması aksi taktirde hakkında haksız tahrik uygulanacaksa 18 yıl ila 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşma karara bağlanmak üzere 04 Kasım 2021 tarihine ertelenmesine ve Hüseyin Gören’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.