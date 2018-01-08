Haber: Kasım ŞAHİN

İptal edilen kongrenin ardından Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın yerine vekaleten Melih Demirci getirilmiş ancak Demirci’de bazı baskılara dayanamayarak bu görevden istifa etmesinin ardından parti içerisinde huzursuzluklar ayyuka çıkmıştı. Şimdi gözler yapılacak temayül yoklamasının sonuçlarına çevrildi.

Ak Parti’de yeni İl Başkanı için, Mehmet Emin Güz, Arzu Aydın, Cihan Yavuz, Nurettin Doğanay’ın isimleri geçerken Belediye Meclis üyesi Tahsin Akduman bu sabah sosyal medya üzerinden aday olduğunu açıkladı.

HEM YÜZ YÜZE HEM ANKET USULÜ YAPILDI

Ak Parti İl binasındaki konferans salonunda gerçekleşen Temayül yoklamasına Genel Merkezden Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Turan ve Hüseyin Devecioğlu katıldı.

Temayül yoklaması ile ilgili bilgiler veren Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Turan; “ İl Başkanları, İl Kadın Kolları Başkanları, Kurucular Kurulu, Mevcut ve daha önce Milletvekilliği yapmış,Eski il başkanları, il başkan adayları, Belediye Başkanları, İlçe Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanı ile yüz yüze görüşülerek İl Başkan aday adayı konusunda bilgi alınacak. İl yönetim kurulu üyeleri, İl kadın gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri, demokrasi hakem kurulu üyeleri, merkez ilçe yönetimi, il genel meclis üyeleri, merkez ilçe belediye meclis üyeleri, kadın kolları ilçe başkanları, gençlik kolları ilçe başkanları olmak üzere yaklaşık 17 kademe var. Bu arkadaşlarımız anketle temayül yoklamasına katılacak. Bu arkadaşlarımız en 3 kişinin ismi yazacak. Fakat arkadaşlarımız kendi isimlerini ankete yazmayacaklar” dedi.

GELENEK DEĞİŞMEDİ

Ak Parti’nin diğer iller de yaptığı temayül yoklaması uygulaması ilimizde de değişmedi. Burada da yapılacak olan görüşmeler ve anketler Genel Merkezde toplanarak, yapılacak görüşmelerin ardından 3 aday adayı belirlenecek. Bu adaylarda daha sonra Genel Merkeze çağrılarak yüz yüze görüşülecek. Konulya ilgili Turan şunları söyledi; “ Biz bu görüştüğümüz arkadaşlardan aldığımız kararlar neticesinde en az 3 veya 4 arkadaşımızı Genel Merkezimize davet edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde oluşturulacak komisyon ile Bolu’nun yeni il başkanı belli olacak” dedi.

TURAN’DAN, DOĞANAY’A TEŞEKKÜR

Konuşmasının sonunda Turan; “Bu vesileyle bu zamana kadar gayretli bir çalışma içerisinde olan Nurettin Doğanay’a ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Siyaset bir bayrak yarışıdır. Bugün bu makamlarda olursunuz, yarın başka makamlarda olursunuz. Siyaset hiç birimiz için meslek değildir. Siyaset bir temsil makamıdır” diye konuştu.