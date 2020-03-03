Karar günü

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dolandırıcılık suçundan 16 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan S.M. ile sevgilisi olduğu iddia edilen Y.E.Ç. son kez hakim karşısına çıkacaklar.

S.M.’nin 2012 yılında dönemin Gençlik ev Spor Bakanı Suat Kılıç’ın danışmanı olarak tanıtıp, 3 kişiyi işe aldıracağını belirterek 7 bin lira dolandırdığı ve bu suçtan dolayı yakalanıp gözaltına alındığı, ayrıca 7 ayrı suçtan sabıkası bulunduğu da ortaya çıktı.

Yine aynı kışı geçtiğimiz yıl ilimizde yaşayan iki kişiden yaklaşık 75 bin lira alıp, kendilerini bakanlıklarda işe yerleştireceğini vaat etmişti. Tutuksuz yargılanan iki sanık hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti karar verecek.