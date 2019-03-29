Haber: BMA

31 Mart Yerel Seçimleri için sahada yoğun bir tempoda çalışma yürüten AK Parti Bolu İl Genel Meclis Üyesi Adayı Mazhar Bozoğlu, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada seçimlerin Bolu’ya hayırlı olmasını dileyerek vatandaşları sandığa gitmeye davet etti. İl Genel Meclis Üye Adayı Bozoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Seçim süreci boyunca gerek Cumhur İttifakı Bolu Belediye Başkan Adayımız Fatih Metin beyle gerekse de İl Genel Meclis Üye Adayı arkadaşlarımızla birlikte sahada dur durak bilmeden çalıştık. Yoğun tempoyla geçen seçim çalışmalarımızla amacımız vatandaşlarımızın gönlüne girebilmekti, onların teveccühüne mazhar olabilmekti. Çalışmalarımız kapsamında gitmediğimiz köy, çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el kalmadı. Gittiğimiz yerlerde destek istediğimiz vatandaşlarımızdan gördüğümüz sevgi ve ilgi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Karşılaştığımız teveccüh 31 Mart’ta kazanacağımız zafere olan inancımızı perçinledi.”

“KIYMETLİ HALKIMIZDAN İSTEĞİM SANDIĞA GİTMESİDİR”

Artık çalışmaların neticelendiğini ifade eden Mazhar Bozoğlu açıklamasında ayrıca, Çalışmalarımızda bizlere destek için Bolu’ya gelen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza, Bakan Yardımcılarımıza, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Milletvekillerimize, İl Teşkilatımıza, Belediye Başkanlarımıza ve Başkan Adaylarımıza; ayrıca sahada bizlerle yorulan, bizlerle özveriyle çalışan parti üyelerimiz ve gönüllülerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Artık karar kıymetli Bolu halkımızındır. Kıymetli halkımızdan isteğim sandığa gitmesidir. Demokrasilerin en büyük göstergelerinden bir tanesi seçme ve seçilme hakkıdır. Vatandaşlarımız da kararı her olursa olsun sandığa gidip oy kullanarak seçme hakkını kullanmalı ve demokrasiye olan bağlılığını birkez daha göstermelidir. Bu duygu ve düşüncelerle 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin başta ülkemiz ve milletimiz olmak üzere Bolu’muza hayırlar getirmesini temenni ediyor, vatandaşlarımızın desteği ile 31 Mart akşamı göreve seçilerek ilimize ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğimize inanıyorum” dedi.