Karar merakla bekleniyor

Haber: C. Kutay AYKAN

Sevgilisi Cihat Kaycı tarafından tabancayla öldürülen Berfin Yıldız, davasında karar aşamasına gelindi. İki hafta önce verilmesi beklenen karar, sanık ve müşteki avukatlarının, şikayetten geri alınacağı, öldürülen genç kızın babasının kanser hastası olması nedeniyle, şikayetçi olmayacağının belirtilmesi üzerine duruşma, mahkeme başkanı tarafından karar verilmek üzere bu güne ertelenmişti.

Gerede Meslek Yüksek Okulunda eğitim gördüğü sırada 10 Aralık 2016 tarihinde sevgilisi Cihat Kaycı tarafından tabancayla vurularak öldürülen Berfin Yıldız’ın, davasında bu gün karar günü. Ne var ki iki hafta önce görülen davada müşteki avukatının, şikayeti geri alma durumunun olduğunu söylemesi, verilecek kararı ne kadar etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu oldu.

Bu gün saat 15.00’de Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Cihat Kaycı hakkında karar verilecek. İki hafta önce müşteki ve sanık avukatlarının, öldürülen genç kızın babasının kanser hastası olduğunu, cinayet nedeniyle sanık lehine vicdan azabı çektiğini ve maddi durumun var olacağını Mahkeme heyetine bildirmesiyle kafalar karışmış ve duruşma karar verilmek üzere bu güne ertelenmişti. Şimdi gözler, bu güne kadar şikayetçi olan Yıldız ailesinin, şikayetlerinden vaz geçmesi durumunda verilecek cezada indirime gidilip gidilmeyeceğine çevrildi.