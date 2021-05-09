Karar Resmi Gazete’de yayımlandı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete ‘de yayımlandı.

Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği ovalar, büyük ova koruma alanı olarak belirlendi.

Ovaların sınırları içinde yer alan onaylı planlı alanlar ile kararın yayımı tarihi itibarıyla tarım dışı kullanıma için verilmiş alanlar kapsam dışında tutuldu.

Karar kapsamında çeşitli şehirlerdeki yaklaşık 550 bin 802 hektarlık alana sahip 61 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi. Bolu’da da Gerede ve Dörtdivan ovaları koruma altına alındı.