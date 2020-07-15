"Karar, tamamen hukuka aykırıdır”

Haber: BMA

20 Mayıs’ta İzzet Baysal Caddesi üzerinde maskesiz bir şekilde köpeği ile yürüyen Elif Nihan İ. isimli vatandaş bekçiler tarafından durduruldu. Maskesiz sokağa çıkmak yasak olduğu için bekçiler Elif Nihan İ.’ye ceza kesmek istedi. Yaşanan tartışmanın görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Bekçiler Elif Nihan İ.’ye 392 TL para cezası kesti. Gerek yerel ulusal gündemde büyük yankı uyandıran olay sonrası Elif Nihan İ. cezanın iptali için Bolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, kadını haklı bularak para cezasının iptal edilmesi yönünde karar verdi. Mahkeme gerekçesinde hem sosyal devlet olma ilkesi, hem de getirilen zorunluluğun mali külfet getirmesi dolayısıyla devletin kişi başına her gün 3 tane maske sağlama zorunluluğu olduğuna dikkat çekti.

“KARAR 1'İNCİ BENDE DAYANDIRILMIŞ, BİR DE 7'NCİ BENDİ VAR”

Mahkeme tarafından alınan cezanın iptal edilmesi kararıyla ilgili Bolu Valisi Ahmet Ümit, açıklamalarda bulundu. Kararın hukuka aykırı olduğunu söyleyen Vali Ümit, “Kararın Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 72'nci maddesine dayandırılıyor. Bu maddenin 7 tane bendi var. O karar 1'inci bende dayandırılmış. Bir de 7'nci bendi var. Yani bu yaştan sonra 7'nci bendi de mi öğreneceğiz demeye hakkımız yok. 1'inci bendi de 7'nci bendi hepsini göz önünde bulundurmak zorundayız. Ayrıca 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu başta olmak üzere, Anayasamız başta olmak üzere muhtelif kanunlarda kamu düzeni, kamu sağlığı, kamu güvenliği diye bir takım kavramlar konulmuş. Bunun için yetkili mercilere karar alma yetkisi verilmiş” dedi.

“VALİ HER TÜRLÜ YÖNTEMİ ALIR”

Sözlerine “İl İdaresi Kanunu'nun bir tane maddesi ‘Sağlık, ekonomik, sosyal, güvenlik ve benzeri yöntemlerde her türlü yöntemi alır Vali’ diyor” ifadeleriyle devam eden Vali Ahmet Ümit konuyla ilgili ayrıca, “Bu yetmez mi? Bunların içerisinde maske kuralı koyma olamaz mı? Bahsetmiş olduğum 72'nci maddenin 1'inci bendinde bir kişinin hastalığa yakalanmasından bahsediyor. Peki sadece 1 kişi mi yakalandı? Hayır. Kaç kişinin yakalanacağı konusunda bir garantimiz var mı? Yok. O zaman 7'nci bendi devreye giriyor. Mahalden bahsediyor. Yani ‘bulaşıcı hastalık çıkan bir mahalde gerekli tedbirler alınır’ diyor" diye konuştu.

“KARAR TAMAMEN YANLIŞTIR, NETİCEDE DÜZELECEKTİR”

Konuyla ilgili olarak itiraz için gerekli hazırlıkları yaptıklarını bildiren Ümit açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Kararın bozulacağına inanıyoruz. Netice itibariyle mahkemelere saygımız sonsuz. Türkiye Cumhuriyeti Yasama, Yürütme ve Yargı erklerinden oluşan devletin 3 temel erkiyle yürütülen bir devlet. Dolayısıyla yargının kararları hepimizi bağlar. Onlar da herkes gibi yanlış karar verebilir. Ben inanıyorum ki o karar tamamen yanlıştır. Neticede düzelecektir.”

“ HERKES KENDİ MASKESİNİ KENDİSİ TEMİN ETMEK DURUMUNDA”

Devletin maske dağıtma zorunluluğu olmadığını vurgulayan Ümit son olarak ise, "Maske dağıtım konusunda ise doktor size bu ilaç lazım dediği zaman o ilaç size verilmek zorunda mı? Var mı böyle bir şey? Türkiye Cumhuriyeti belli bir yüzde alıyor ama yine de veriyor. Ama koskoca Amerika yapmıyor bunu. Böyle bir şey yok. Bir salgın hastalık tehlikesi varsa herkes maske taksın deniliyorsa maskeyi de vermek zorunda mı devlet? Böyle bir kural var mı? Yok. Bu noktaya da açıklık getirelim. Bu olay başladığı günden beri hem Kızılay hem de Valilik olarak isteyen her vatandaşımıza istediği kadar maske verdik. Ama isteyenlere yine verebiliriz. Satın almak isteyenler de satın alabilirler. Netice olarak devletin şu şartlar altında maske dağıtma zorunluluğu yok. Bununla beraber biz Bolu Valiliği olarak biz herkesin ihtiyacını karşılamak üzere gerekli tedbirleri aldık. Bundan sonra da imkanlarımız ölçüsünde yapmaya devam edeceğiz. Ama bir gün maskemiz kalmadı diyebiliriz. Herkes kendi maskesini kendisi temin etmek durumunda. Bu da söz konusu karara bir gerekçe asla teşkil edemez” dedi.