Karar yeniden verilecek

Haber: Okay Özcan

Geçtiğimiz yıl yargılandıkları Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, uzun yıllar hapis cezalarıyla cezalandırılan Büyüktopaç ailesinin dosyası Yargıtay tarafından incelendi. Yapılan incelemede, verilen ağır hapis cezalarının az olduğu iddia edildi. Bu nedenle yargılama Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, Büyüktopaç ailesi bir kez daha hakim karşısına çıkacaklar.

KARAR DEĞİŞECEK Mİ?

Bolu’nun Seben ilçesinde iki akraba aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü cinayet davasında baba ve oğullarına ceza yağdı. Mahkeme yargılanan baba Zeki Büyüktopaç’a 85 yıl 6 ay, oğulları Mustafa Büyüktopaç’a 83 yıl 6 ay, Onur Büyüktopaç’a 76 yıl 6 ay hapis cezası verdi.Olay, 2018 yılı Şubat ayında Seben ilçesi Çeltikdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seben ilçesi Çeltikdere köyünde amca çocukları oldukları öğrenilen Ayhan ile kuzeni Zeki Büyüktopaç’ın çocukları arasında, yaşadıkları evlerin ortasındaki...

Bolu’nun Seben ilçesinde iki akraba aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü cinayet davasında baba ve oğullarına ceza yağdı. Mahkeme yargılanan baba Zeki Büyüktopaç’a 85 yıl 6 ay, oğulları Mustafa Büyüktopaç’a 83 yıl 6 ay, Onur Büyüktopaç’a 76 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

KORKUNÇ CİNNAYET NASIL OLMUŞTU?

Olay, 2018 yılı Şubat ayında Seben ilçesi Çeltikdere köyünde meydana geldi. Seben ilçesi Çeltikdere köyünde amca çocukları oldukları öğrenilen Ayhan ile kuzeni Zeki Büyüktopaç’ın çocukları arasında, yaşadıkları evlerin ortasındaki odunluk inşaatıyla ilgili bulunan husumet tekrar alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine gelen Zeki Büyüktopaç, yanında bulunan tüfekle kuzeni Ayhan ile birlikte eşi Emine, oğlu Taşkın, kardeşi Zekiye Büyüktopaç’a arka arkaya ateş etti. Mermilerin isabet aldığı Ayhan, Emine, Taşkın ve Zekiye olay yerinde yaşamını kaybetti. Olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler Onur Büyüktopaç, babası Zeki, kardeşi Mustafa, dedesi Hasan ve anneannesi Hatice Büyüktopaç adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkan 5 şüpheliden Onur, babası Zeki, kardeşi Mustafa, dedesi Hasan Büyüktopaç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Hatice Büyüktopaç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre tutuklu kalan dede Hasan Büyüktopaç da, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

HANGİ SUÇTAN YARGILANDILAR

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "silahla kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama", "kasten öldürme", "birlikte eylem ve fikir birliği içinde öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit" ve "korku, kaygı ve panik oluşturacak şekilde silahla ateş etme, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar Zeki, Mustafa ve Onur Büyüktopaç, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar Hasan ve Hatice Büyüktopaç ile müşteki sanık durumunda olan tutuksuz Metin ve Soner Büyüktopaç salonda hazır bulunarak katılmıştı.