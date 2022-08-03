Kararı AK Parti sıralarına fırlattı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Meclisi Ağustos ayı birinci oturumu hareketli geçti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konu AK Parti grubunun kendisi hakkında yaptığı şikayetlere gelince sinirlenerek elindeki Danıştay kararını AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay’a fırlattı.

DOSYAYI FIRLATTI

Başkan Özcan, hakkında açılan soruşturmalardan aklandığını belirterek, “Benim sinirim bozuk olmasa kimin bozuk olacak? Bozuyorsunuz sinirimi… Bak… Ne oldu? Şikâyet edip duruyorsunuz. Al, Danıştay’dan geldi. 4 tane soruşturma izni verilmişti. Ben ne demiştim size, ‘Bunlar hukuksuz kararlar’ demiştim. Al, dördünü de kaldırdı. Al oku, al…” dedi. Yanındaki karar dosyasını ise AK Parti grubuna doğru fırlattı.

YÜZÜNE ÇARPMAK İÇİN ATTIM

Özcan, dosyayı Akbay’ın yüzüne çarpmak istediği belirterek, “Okumak istersen kararı yüzüne doğru çarpmak için attım da. Hâkim beni haklı bulmuş, beni ve arkadaşlarımı. İftara atarken, iki de bir şikâyet ederken iyiydi ne oldu? Yargı kararı o. Senin yüzüne attım da oraya kadar ulaştı” ifadelerini kullandı.