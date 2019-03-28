“Kararı seçmen verir”

Haber: Gönül Olutürk

31 Mart Yerel Seçimlerine artık çok az bir süre kala Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, yazılı bir basın açıklaması yaparak seçim sürecini değerlendirdi. MHP İl Başkanı Başaran açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Mahalli İdareler seçimlerine bir gün kaldı. 1 Ocak 2019 da başlayan ve çok yoğun bir tempo ile sürdürdüğümüz seçim çalışmalarının sonuna geldik. Bu süreçte çalışmalarımızın etkin ve verimli geçmesinde emeği geçen, başarıya ulaşmamız için maddi ve manevi destekleri ile bizi yalnız bırakmayan, MHP Bolu İl Yönetimine, MHP Merkez ve İlçe Başkanları ile Yönetimlerine, Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı ve İlçe Başkanları ve Yönetimlerine, Kadın Kolları Başkanı ve Yönetimine, Bolu ve ilçelerdeki Belediye Başkan Adaylarımıza, Belediye Encümen adaylarımıza, İl Genel Meclisi adaylarımıza, İlçelerimizde bizimle beraber çalışan hanımefendi ve beyefendi hemşehrilerimize, çalışmalarımızın başarılı olması için bize destek veren MHP sevdalılarına, bütün teşkilatlarımıza ve dava arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bolu Merkez de Cumhur İttifakı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, bizim adayımızdır. Bize göre Fatih Metin MHP Belediye Başkan adayıdır. Sebebi ise Devlet Bahçeli’nin sözü ile sabittir: ‘Çünkü Biz Cumhur İttifakıyız.’

“CUMHUR İTTİFAKININ RUHUNA, ÖZÜNE, AMACINA İHANET ETMEKTİR”

MHP sevdalılarının gönül rahatlığı ile sandıklara oy kullanmaya gideceklerini ve oylarını Cumhur İttifakının AK Parti Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’e vereceklerini söyleyen Başaran ayrıca, “Cumhur İttifakı Ak Parti Belediye Meclis Üyesi listeleri Ak Parti ve MHP’nin ortak listesidir. Belediye Meclis Üyesi oyunu da Ak Parti Belediye Meclis Üyelerine kullanacaklardır. İl Genel Meclisinde MHP tek başına seçime girmektedir. MHP il Genel Meclisi adaylarına İl Genel Meclisi oy pusulasında oy verilebilecektir. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin dediği gibi ‘Cumhur İttifakı birliğin, dirliğin, kardeşliğin, sağduyunun temsilcisidir. AK Parti ile çıkarsız, hesapsız, hilesiz, yalansız bir ittifak kurduk.’

Değerli Bolu seçmenleri, çok kıymetli vatandaşlarım. Bütün Türkiye’de Cumhur İttifakı vardır. Bolu Merkez de ve bütün ilçelerde, bütün beldelerde Cumhur İttifakı vardır. Cumhur İttifakı Bolu’da, İlçelerde yoktur demek, Cumhur İttifakının ruhuna, özüne, amacına ihanet etmektir. İlçelerimiz de Cumhur İttifakını Kuran MHP ve AK Parti kendi adayları ile seçime gitmektedir. Seçimi kazanan MHP Belediye Başkan Adayı da olsa, AK Parti adayı da olsa sonuçta Cumhur İttifakı kazanmış olacaktır. Seçmenlerimiz Cumhur İttifakının İster MHP Belediye Başkan adayına oy verir isterse AK Parti adayına, tercih seçmenindir, mühür seçmenin elindedir, kararı seçmen verir, sonucu seçmen belirler” diye konuştu.

“CUMHUR İTTİFAKI SAĞ DUYUNUN BİRLİKTELİĞİDİR”

Başaran açıklamasının sonunda ise şunları söyledi: “Pazar günü yapılacak seçimlerde, İlçelerimizdeki MHP Belediye Başkan adaylarımızın her biri sizlere en iyi hizmeti vermek için yola çıktılar. MHP Belediye Başkan Adaylarının Kefili Devlet Bahçeli’dir. MHP Belediye Başkan adaylarının destekçisi Devlet Bahçeli’dir. Bütün projelerin gerçekleşmesi için en büyük teminat MHP lideri Devlet Bahçeli’dir. Bu nedenle Gerede, Göynük, Dörtdivan, Mudurnu, Mengen, Seben, Kıbrısçık, Yeniçağa, Gökçesu, Karacasu da MHP adayları seçimleri kazanmaya en yakın adaylardır. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin Ülkemize, Bolu’muza hayırlar getirmesi dileklerimle diyorum ki, Cumhur İttifakı Millet Aklıdır, Cumhur İttifakı Sağ Duyunun Birlikteliğidir.”

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 15:28