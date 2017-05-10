Haber: Esra ÖZTÜRK

HSYK, adli ve idari yargıda bin 45 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Adli yargıda bin 35, idari yargıda 10 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.

Kararname ile ilimizde 2 hakim 1 Cumhuriyet Savcısı başka illere atanırken, ilimize 3 hakim, 1 Cumhuriyet Savcısının ataması yapıldı. Kararnameye göre;

Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Selahattin Halefoğlu- Bolu Cumhuriyet Savcılığına

İnegöl Hakimi Aylin Ersan Çakır - Bolu Hakimliğine

Sakarya Hakimi Gül Kandemir - Bolu Hakimliğine

Alaçam Hakimi Esra Çatal- Gerede Hakimliğine atanırken;

Mengen Savcısı Mehmet Şahin - Bergama Savcılığına

Gerede Hakimi Eda Gerdan - Bakırköy Hakimliğine

Gerede Hakimi Hülya Seyfikli Özkan- Yargıtay Tetkik Hakimliğine atandı