Haber: Esra ÖZTÜRK
HSYK, adli ve idari yargıda bin 45 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Adli yargıda bin 35, idari yargıda 10 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.
Kararname ile ilimizde 2 hakim 1 Cumhuriyet Savcısı başka illere atanırken, ilimize 3 hakim, 1 Cumhuriyet Savcısının ataması yapıldı. Kararnameye göre;
Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Selahattin Halefoğlu- Bolu Cumhuriyet Savcılığına
İnegöl Hakimi Aylin Ersan Çakır - Bolu Hakimliğine
Sakarya Hakimi Gül Kandemir - Bolu Hakimliğine
Alaçam Hakimi Esra Çatal- Gerede Hakimliğine atanırken;
Mengen Savcısı Mehmet Şahin - Bergama Savcılığına
Gerede Hakimi Eda Gerdan - Bakırköy Hakimliğine
Gerede Hakimi Hülya Seyfikli Özkan- Yargıtay Tetkik Hakimliğine atandı
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