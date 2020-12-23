Karayoları uyardı

Karayolları, yayınladığı yol durumu bülteninde yapım, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilen bölgelerde sürücüleri yavaş seyrederek trafik kuralları ve işaretlerine uyması konusunda uyardı.

Karayoları uyardı

Haber: Volkan Yılmaz

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. Bolu-Mudurnu yolunun 44-46. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle araç sürücüleri servis yoluna yönlendiriliyor. Karayolları tarafından yapılan uyarıda yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği bildirildi.

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