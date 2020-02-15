Karayolları, Başkan Tekemen’i kızdırdı

Haber: N. Halid Altundal

6 Şubat’ta ilimizde birçok bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kıbrıscık-Bolu yolunde heyelan meydana geldi. Yoğun yağışın yumuşattığı toprakla birlikte kayalar yola saçılırken Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, Karayollarına uyarılara rağmen tedbir almadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

TEKEMEN: “POTANSİYEL RİSK DEVAM EDİYOR”

Yaşanan heyelan sonrası yolda temizleme çalışmaları yapılırken tedbirlerin alınmamasına Belediye Başkanı Tekemen çok kızdı. Başkan Tekemen sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımında, “Yol temizlenip bırakıldı. İhmal devam ediyor. Kıbrıscık’ta Arközünde potansiyel risk devam ediyor. Heyelanın nedeni yol yapım firmasının yamaçlarda bıraktığı hafriyat kalıntıları. Yoldan faydalanan hemşehrilerimin dikkatli olmalarını öneriyorum” ifadelerine yer verdi.

KARADOĞAN: “KARAYOLLARINI GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Yol açıldıktan sonra hafriyatın temizlenmeden bırakıldığını belirten Kıbrıscık İl Genel Meclisi Üyesi Cumhuriyet Halk Partili Alaattin Karadoğan ise yaşanan sorunla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geçtiğimiz günlerde sıkça tekrar eden yağışların artmasıyla beraber Arközündeki müteahhitin yarıda bıraktığı yol heyelan nedeniyle kapandı. İkide bir aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Yoğun yağışların, artan kar yağışının yoğun olması nedeniyle burada heyelan meydana geliyor. Bunun tek çözümü Karayollarına aittir. Fakat yol yapımını ihale alan müteahhit yarıda bırakarak, tasını tarağını toplayarak yolu kaderine bıraktı. Haliyle buradaki sıkıntı Kıbrıscık’a, Kıbrıscıklı şoförlere, Kıbrıscık’a gelip giden, yoldan geçen misafirlere yansıyor. Bu sıkıntı devam ediyor. Acil çözümü için Karayollarını göreve davet ediyoruz. Yani buranın çelik tellerle kapatılması can güvenliği için zorunludur. Ya da başka tedbirlerin alınması bizce şart olmuştur. Valimizin sorumluları göreve davet etmesi gerekir. Kıbrıscık kamuoyu şunu bilsin ki; İl Genel Meclisi, Özel İdare, Vali bu konuda duyarlı olması gerekir.”

BEYKOZ: “KARAYOLLARININ İHMALKARLIĞI DEVAM ETMEKTEDİR”

İl Genel Meclisi Üyesi CHP’li Erhan Beykoz da Karayollarının ihmaline tepki gösterdi. Beykoz heyelan yaşanan yol ile ilgili açıklamasında, “Karayollarının yaptığı işleri yarım bırakmasından dolayı Kıbrıscıklı vatandaşlarımız yağışların arttığı zamanlarda hep bir endişe ile ulaşımlarını sağlıyorlar. Müteahhite verilerek yaptırılan yol güzergahı açıldıktan sonra kayaların olduğu tepe noktaları için herhangi bir koruyucu önlem alınmaması apaçık bir ihmaldir. Bu ihmal nedeniyle geçtiğimiz hafta sağanak yağış dolayısıyla heyelan meydana gelmiş ve o önlem alınmayan kayalar yola saçılmıştır. Heyelanın erken saatlerde meydana gelmesi olası bir facianın yaşanmasını önlemiştir. Ancak buna rağmen yol sadece temizlenerek, önceki hali gibi öylece bırakılmıştır. Kendine ders çıkarmayan Karayollarının ihmalkarlığı devam etmektedir. Bu güzergahtaki riskli noktalar için hemen önlem alınması gerekmektedir” diye konuştu.