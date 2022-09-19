Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı

Haber: Nesrin Altuntaş

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı-Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nün tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle, Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

HENDEK-GÜMÜŞOVA YOLU 21.00-07.00 ARASINDA KAPALI

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikametlere yönlendiriliyor.

KGM UYARDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü; yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiğini belirtti.