Karayolları personel ilanına çıktı

Haber: ErdaL Tanrıverdi

Yeni kamu ilanları yayınlandı. TCK İŞKUR üzerinden yayınladığı farklı ilanlar ile 11 personel ihtiyacını giderecek. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğüne alımlar gerçekleşiyor. Farklı şehirlerde ve farklı başvuru şartlarında alımlar gerçekleşecek. Tüm ilanlara başvurular 24 Temmuz 2020 tarihi bitimine kadar aşağıda verilen iş ilan numaraları ile yapılacak. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 42. Şube şefliği Bolu adresine 3 büro işçi alımı yapılacak. Bu ilana engelli adaylar 00005594442 iş ilan numarası ile yapacak. Lisans mezunlarının başvurusu kabul edilecek.

TCK 78. Şube Şefliği Sinop şehrine beden işçi alımı, Karayolları Genel Müdürlük Ankara adresine 4 beden işçi alımı ve Karayolları Genel Müdürlüğü Kırıkkale adresine 1 beden işçi alımı ve 3 Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar adresine 2 Beden işçisi alımı yapılacak.