KARAYOLLARI UYUYOR MU?

Haber: N. Halid Altundal

Doğal ve tarihi güzellikleri ile ziyaretçi akınına uğrayan ilimizin en önemli uğrak yerlerinden olan Abant’a giden ziyaretçiler yollardan şikayetçi. Abant Yolu 20, 23 ve 25’inci kilometrelerinde bulunan heyelan bölgelerinde yolun yer yer tek şeride düştüğü gözlenirken trafik akışı ise işaret ve levhalarla kontrol bir şekilde sağlanıyor. Zaman zaman meydana gelen heyelanlar nedeniyle yolda çatlaklar oluştuğu görülürken onarım çalışmalarında geç kalındığını ifade eden vatandaşlar Karayollarına tepki gösterdiler.

20 ve 23. kilometrede bulunan heyelan bölgelerinin yaklaşık 4 yıldır idare edildiğini ve onarımın yapılmadığını belirten vatandaşlar, “Turizm kenti olma yolunda çaba sarfeden ilimizde yılın her dönemi ziyaretçi akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı’na giden bu yol ile Karayolları ekipleri yeterince ilgilenmiyor. Kışın gelmesi ile birlikte ziyaretçi sayısında yoğun bir artış başladı. Şehir dışından gelen misafirler bu yolu kullanıyor. Trafik akışı zaman zaman aksıyor ve kazalar da meydana geliyor. Karayolları ekiplerinin yeterince ilgilenmemesi ise yaşanan sorunların katlanarak artmasına sebep oluyor” sözleriyle tepkilerini dile getirdiler.

Bozuk yol sebebiyle her an tehlikeyle karşı karşıya olan sürücüler, Karayollarına seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2019, 16:16