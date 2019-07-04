Karayolları yol bülteni

HABER:Birol Ertunç

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 6-10. kilometrelerindeki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. D-100 Karayolu'nun Tokad-i Hayrettin Türbesi kavşağındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle Ankara yönü ulaşıma kapalı bulunuyor. Sürücüler, D-100 yolunu takip ederek, aynı şeritten çift yönlü olarak ulaşım sağlanıyor.