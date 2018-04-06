HABER:Ceylan Beykoz

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gümüşova-Düzce-Bolu il sınırı yolunun Kaynaşlı kavşağında köprü çalışması yapılıyor. Bu nedenle yolun İstanbul istikametinde 33-35. ve Ankara istikametinde 32-34. kilometrelerinde sol şeritler trafiğe kapatılacak, ulaşıma sağ şeritten izin kontrollü olarak sağlanacak. TEM Otoyolunun Gerede – Ankara il sınırına denk gelen kesimde ise üst yapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteninde yer alan diğer uyarılar ise şöyle;

TEM Otoyolu'nun Göktürk-Hasdal kavşakları Hasdal yönünde tek şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten gerçekleştirilecek. Afyonkarahisar-Ankara yolunun 45-55. kilometrelerindeki İscehisar şehir geçişinde toplayıcı yol yapımı ve parke, bordür çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kahramanmaraş çevre yolunun Ağcalı Kavşağı mevkisi 22-23. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü verilecek. Konya-Karapınar yolunun Karapınar şehir geçişi 14-15. kilometrelerinde alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.