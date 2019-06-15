Karayollarına acil çağrı





İlimizin en çok ziyaret edilen turizm merkezi olan Abant Tabiat Parkı girişine 8 kilometre kala 300 metrelik geniş bir satıhta meydana gelen göçükler tehlike oluşturuyor. Dört yılı aşkın bir süredir onarılmayı bekleyen yolun Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ne zaman eski haline getirileceği ise merak konusu. Abant’a gelen sürücülere zor anlar yaşatan yolun büyük bir kısmında heyelan dolayısıyla oluşan geniş çatlaklar bulunuyor. Büyüklüğü bir buçuk metreyi bulan göçüklerin olduğu iki bölgede, çeşitli uyarı levhalarıyla ve ışıklı sinyallerle sürücülerin dikkatli olması yönünde çağrılar yapılıyor. Bir anda daralan virajlı yollarda uçuruma düşme tehlikesi yaşayan sürücüler, binlerce kişinin kullandığı yolun neden yıllardır onarılmadığını yetkililere soruyor. İki aracın yan yana tehlikeli bir yakınlıkla geçebildiği kadar bir mesafe kalan yol sathında yaklaşık 15 santimetre göçük oluşmuş durumda. Onarılmayan yolda heyelan dolayısıyla zaman zaman yeni göçükler meydana geliyor. Göçükler özellikle akşam vakitlerinde Abant’ı ziyaret eden araçlar için büyük tehlike arz ederken, daralan yolun tıkanması sonucunda trafiği de aksamalar yaşanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan bu yolun yıllardır neden yapılamadığı ise merak konusu. En son gazetemizin 10 Haziran 2015’te haberini yaptığı Abant Yolu göçüğü ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü açıklama yapmış yolun kısa zaman içerisinde onarılacağını belirtmişti.