Karayollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında son durum

HABER:Gönül Olutürk

Karayolları Genel Müdürlüğünce ilimiz ve çevresindeki bakım ve onarım çalışmaları şöyle;

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-3. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü gerçekleştiriliyor.Nallıhan-Beypazarı yolunun 12-17. kilometrelerindeki üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapıyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 24-26. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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