Karayollarında son durum

Karayollarında son durum

Karayollarında son durum

Yol durum bülteni 

Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlere ilişkin açıklamada bulundu. İlimiz ve çevresinde karayollarında sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları şöyle;

Yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlere ilişkin açıklamada bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü ulaşımın kontrollü sağlandığını dile getirdi. Müdürlüğün bugünkü yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşakları 0-2. kilometrelerinde (Abant-2 Köprüsü) köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü ve kontrollü devam ediyorken, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağında köprü çalışması sürüyor. Bu nedenle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı-Bolu Doğu kavşakları 16-17. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden (İstanbul-Ankara) iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor. 

Düzce-Bolu Devlet Karayolunun Tokad-i Hayrettin Kavşağı Mevkiinde heyelan nedeniyle oluşan göçük sonucu bozulan yolun yapım çalışmaları devam ediyor. Yol yapım çalışmaları nedeniyle bölgede trafik akışı diğer yönden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder

banner129