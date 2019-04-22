Karayollarında son durum

Yol durum bülteni

Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlere ilişkin açıklamada bulundu. İlimiz ve çevresinde karayollarında sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları şöyle;

Yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlere ilişkin açıklamada bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü ulaşımın kontrollü sağlandığını dile getirdi. Müdürlüğün bugünkü yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşakları 0-2. kilometrelerinde (Abant-2 Köprüsü) köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü ve kontrollü devam ediyorken, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağında köprü çalışması sürüyor. Bu nedenle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı-Bolu Doğu kavşakları 16-17. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden (İstanbul-Ankara) iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Düzce-Bolu Devlet Karayolunun Tokad-i Hayrettin Kavşağı Mevkiinde heyelan nedeniyle oluşan göçük sonucu bozulan yolun yapım çalışmaları devam ediyor. Yol yapım çalışmaları nedeniyle bölgede trafik akışı diğer yönden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.