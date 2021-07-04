Karayolu işleri yaptırılacak

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Karayolu işleri yaptırılacak

ÇANKIRI  İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Asfalt Kaplama  yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

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