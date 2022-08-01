Karayolu işleri yaptırılacaktır





ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, Kale Orman İşletme Şefliği 303, 304, 304-1, 306, 306-1, 310, 314, 315 Kod Nolu Yollarda Yol Tamir Bakım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022, 14:31