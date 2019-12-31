Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye’nin 81 ilinden kooperatiflerin katılımıyla Türkiye Karayolu Taşıma Kooperatifleri İstişareToplantısı Sakarya’da yapıldı. Taşımacılık mesleğinin yok olma ile karşı karşıya olduğu belirtilen toplantısına Bolu’dan S.S. Çaydurt ve Havalisi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi katıldı.

Toplantıda, C-2 yurt dışı belgelerinin yurt içinde taşıma yapamamaları, K-1 belgelerinin devir hakkı verilmesi, K plaka tahdidi, Gerek trafik gerekse kasko sigorta fiyatlarının aşırı yüksek olması, Ton-km esasının uygulanmaması, Dijital Takoğrafların uzatılması alt yapının hazırlanması, U-EDTS elektronik sisteminin ücretlerinin bir seferde 5000 TL değil de 30.000 TL fatura kesen esnaflara uygulanması, Yol kenarı kantarların ayarsızlığı yanlış tartım yüzünden cezalar yendiği, Köprü ücretlerinin ve bağlantı otobanlarının ücretlerinin yüksekliği ve yakıt artışını yükselttiğini buna bir çözüm bulunması ve 2.köprüden gece 24:00 sabah 06:00 saatleri arasında geçiş olması konularına yer verildi.

Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapan S.S. Bolu Çaydurt ve Havalisi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Akay “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın dijital takoğraf ve U-ETDS Elektronik Denetim ve takip sisteminin E-Fatura sistemi veri toplama ve her ay yetkili kurumlara bildirme zorunluluğu bildiğimiz üzere yılbaşından itibaren başlayacak. Türkiye’de henüz bunun altyapısı hazır olmadan taşıma kanunu yeterli seviyede olmadığından, yol kenarı dinlenme tesislerinin yetersiz olduğu, KİOS cihazlarının kurulmadığı bir ortamda halen eski düzen şartlarda taşıma yapılırken bu konuların bizlerin ve meslektaşlarımızın çalışma şartlarını daha da zora soktuğunu bilmeniz gereklidir. Bu konuların yapılabilmesi için ton-km çıkartma gelir düzeyini yükseltmek, bunlar yapılmadan böyle bir düzenlemeye geçilirse meslek tamamen yok olacaktır. Toplantı bitiminde kooperatiflerimizi temsilen bir divan oluşturulmuş olup, toplantı konuları Cumhurbaşkanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na iletilecektir” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2019, 11:42