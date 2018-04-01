HABER:Semih Baykal

Önceki gece Türkiye’nin en işlek karayolu olan TEM Otoyolunda yaralı bir puhu kuşuna rastlayan Karayolları ekipleri durumu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne haber verdi. Gece saat 00.00’da, Bolu – Ankara il sınırında bulunan 1560 rakımlı Cankurtaran Mevkiine giden DKMP ekibi yaralı baykuşu karayolları ekibinden teslim alarak Bolu’ya getirdi. Gece yarısı ilk müdahalesi yapılan yaralı baykuş tedavi altına alındı. Kaza geçirdiği tespit edilen baykuşun kanadının kırık olduğu belirlenirken, tedavisinin uzun süreceği belirtildi.

Yaralı puhu kuşunu DKMP Şube müdürlüğüne haber veren karayolları çalışanlarına teşekkür eden yetkililer, en kısa sürede kuşun sağlığına kavuşturularak tekrar doğaya salınacağı müjdesini verdi.