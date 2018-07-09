Haber: Esra Öztürk
Çevre illerden de katılımın olduğu güreşler, kısa bir yağmur molası yapılsa da ilgi ile izlendi. Yirmincisi düzenlenen ve Ağalığını Erdal Bayrağın yaptığı Güreşlerde şu sonuçlar alınmıştır.
BAŞ: Hüseyin KOÇAK (Ankara)
BAŞALTI:Ömer ALTUNDAĞ(Kahramanmaraş)
ORTA:Göktaş ÇİMEN
AYAK:Ümit GÜN
DESTE:Serdar OKAR
TOZKOPARAN:Bünyamin ÖZKAN
TEŞVİK:Mustafa UÇAR
Karca Yayla Bayramı ve Karakucak Güreşleri...
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