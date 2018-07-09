Haber: Esra Öztürk

Çevre illerden de katılımın olduğu güreşler, kısa bir yağmur molası yapılsa da ilgi ile izlendi. Yirmincisi düzenlenen ve Ağalığını Erdal Bayrağın yaptığı Güreşlerde şu sonuçlar alınmıştır.

BAŞ: Hüseyin KOÇAK (Ankara)

BAŞALTI:Ömer ALTUNDAĞ(Kahramanmaraş)

ORTA:Göktaş ÇİMEN

AYAK:Ümit GÜN

DESTE:Serdar OKAR

TOZKOPARAN:Bünyamin ÖZKAN

TEŞVİK:Mustafa UÇAR