Kardan adam yerine kardan robot kadın

Haber: Ceylan Beykoz

Yaklaşık 15 gündür ilimizi etkisi altına kalan kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde kar kalınlığı 70 santimetreye kadar çıktı. Bunu fırsat bilen Sedat Tabur, farkındalık yaratmak için yoğun kar yağışı alan Karaçayır’da yaklaşık 3 saatlik bir çalışmayla 1.5 metre yüksekliğinde kardan kadın robotu yaptı.

Amacının farkındalık yaratmak olduğunu vurgulayan Tabur; “Çoluk çocuk hemen hemen herkes kar yağdığında kardan adam yaparak, karın güzelliğini sanat olarak değerlendirmeye ve stres atmaya çalışıyor. Bende farklı bir şey olması adına kardan kadın robotu yaptım. Yapım aşamasında güzel vakit geçirdim ve bende stres atmış oldum” dedi.