Kardan en çok zararı Abant gördü



Haber: Erdal Tanrıverdi

Ocak ayında kar kalınlığı 1 metre 4 cm’ye kadar ulaşan Abant Tabiat Parkı’nda kar suları çekilince, kar yağışının verdiği hasar gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz haftalarda da kar sularının erimesiyle birlikte Abant sular altında kaldı. Kar sularının Tabiat Parkı etrafından çekilmesi üzerine çevrede temizlik çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar esnasında oturma çardakları ve piknik alanlarında çökmelerin meydana geldiği görüldü. Edinilen bilgiye göre en yakın zamanda çevredeki zarar gören malzemeler tamir edilerek eski haline dönecek.