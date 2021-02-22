Kardelen deyip geçmeyin!

Haber: Aysun Beykoz

İlimizin kırsal alanlarında birçok yerde yetişen ve ilkbaharın müjdesi olan kardelenler çiçek açtı. Kaya kovuklarından güneşe doğru uzanan ve narin olmasına rağmen en sert toprağı delecek kadar güçlü olan kardelen çiçeklerini koparanlara cezai işlem uygulanırken, fotoğrafçılar ise soğuğa rağmen Kardelen çiçeğini fotoğraflamanın mutluluğunu yaşıyor.

Yurt genelinde soğuk ve zor şartlarda çekim yaptığını söyleyen Duayen Gazeteci ve Fotoğraf Sanatçısı Metin Ferah, “Kardelen çiçekleri karlar erimeye başlayınca ortaya çıkıyor. Çok nadir bir çiçek. Ayrıca duru görünümü ile saf ve temizliğin sembolüdür. Zor şartlar altında da olsa doğaya çıkıp kardelen çiçeğimizin fotoğraflarını çektik. Kardelen çiçeğine ilişkin çok fazlada hikâye anlatılıyor. Soğuk havaya rağmen buraya gelip bu essiz güzelliği fotoğraflamak insana ayrı bir huzur veriyor” dedi.