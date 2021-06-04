KARDELENLER VARSA, ENGELLER YOK !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Geçtiğimiz hafta aslında bizim etrafımızda hep yaşanan ancak çok az kişinin fark ettiği bir olayı öykü halinde sizlerle paylaşmış ve öyküyü yarıda kesip sizlere öykünün devamı nasıl olmalı diye sormuştum. Öncelikle mesajlarınız ve yorumlarınız için teşekkürler. Gelen mesajların ve yorumların hepsini büyük bir dikkatle okudum.

Mesajlarda “O kız engelli biriyle niye evlendi. Hadi evlendi çocuk niye yaptı? Gibi sert eleştirilerde vardı. “o adam hemen bir derneğe ve vakıfa başvursun çocuğunu okutsun diye olumlu düşünenlerde vardı. Bazıları sadece üzgün surat emojisi göndermekle yetinmiş. Ancak itiraf edeyim beni en çok öykü okuyanların çocuğu erkek olarak algılaması şaşırttı. Çünkü ben yazarken cinsiyet belirtmemiştim.

Neyse hadi öykümüze kaldığımız yerden devam edelim bakalım olaylar nereye gidecek. Çocuk okuya bilecek mi? Engellenen baba iş bula bilecek mi? Başlıyoruz Öyküye.

“Bir gün güzel kız her şeyi göze aldı, çocuğunu karşısına alıp bu durumu anlatmaya karar verdi. Kocası iş aramaya çıkmıştı. O yokken çocuğu karşısına aldı ve tam konuşmaya başlayacağı sırada kapı çaldı. Anne kızına sen bekle ben açayım diyerek yerinden yavaşça kalktı kapıya doğru yürüdü. Ve kapıyı açtı. Kapıda kızının arkadaşı vardı.

Merhaba efendim kızınız evde mi ? dedi.

Anne evde der gibi başını salladı

Arkadaşı: onunla az ilerideki kafede buluşup ders çalışacaktık gelebilir mi acaba?

Arkadaşının sesini duyan kız hemen annesinin yanına kapıya geldi. arkadaşına gülümseyerek aa ben ders çalışacağımızı unutmuşum. Diyerek annesine döner. İzin verirsen biz çıkalım birazcık çalışmamız gerek der. Anne: mecburen peki kızım çıkın kolay gelsin iyi dersler diyerek kızları uğurlar. Ancak içi içini yemekteydi. Kızına okul konusunu anlatamamış.

Bu arada tekerlekli sandalyesiyle deyim yerindeyse kapı kapı dolaşıp iş arayan kızın babası kendine uygun bir iş bulamamış moralsiz bir şekilde eve dönerken bir gazete parçası tekerlekli sandalyenin tekerleğine takılmış adam gazeteyi takıldığı yerden eğilip almış. Gazete parçasında bir iş ilanı varmış bir dernek iyi derecede bilgisayar kullanabilen birini arıyormuş ilanın altına da özellikle özel gereksinimi olan bireyler ile çalışmak istiyoruz diye not varmış

Bunu gören adam şaşırmış aylardır aradığı iş, tekerlekli sandalyenin tekerleklerine takılan bir kağıt parçasıyla ayağına kadar gelmiş. Tabi Hemen telefonuna sarılmış ve gazetedeki numarayı aramış. Dernektekiler hemen gelin görüşelim demişler. Adam hemen dedikleri yere gitmiş konuşmuşlar ve anlaşmışlar. Adamı hemen kardelen projesinin teknik sorumlularından biri yapmışlar Adam projeyle ilgili detayları öğrendikçe bu işin içinde olmaktan daha da mutlu olmuş.

Akşam eve gelmiş karısına ben iş buldum ve hemen çalışmaya başladım. Kızımızı kazandığı üniversiteye gönderebileceğiz çünkü oda bir kardelen demiş karısı merakla sordu anlamadım Ne işi buldun ve Kardelen ne? Adam gülerek Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğin de teknik sorumlu olarak işe başladım. Çalıştığımız proje de Kardelen projesi bu projede Çağdaş yaşamı destekleme derneği bizim kızımız gibi okumak isteyen ve ailesinin maddi durumu iyi olmayan kız çocuklarını yani kardelenlerin eğitimlerine destek veriyor.

Karısı derin bir oh çeker ve koşarak tekerlekli sandalyedeki adama sarılır. Biliyordum bir çözüm bulacağını der. Günler günleri aylar ayları kovalar Kızları üniversiteyi bir Kardelen olarak okur ve derece ile bitirir dünya çapında ismi duyulan bir bilim insanı haline gelir. Babası ve Annesini gururlandırır.

Evet, arkadaşlar bu öykü buraya kadar. Ben amacıma ulaştım sizleri bir hafta boyunca düşündürdüm. Bir şeyleri görmenizi sağladım. Bakın arkadaşlar engellenen bir insanda evlenebilir. Çocuğu da olabilir ve engellenen birey ailenin sorumluluğunu da alabilir. Yok evlenmeseydi, yok çocuk yapmasaydı diye gelen mesajlara katılmadığımı bir insan gerçekten isterse ve fırsatlar verilirse yapamayacağı işin olamayacağını bir kez daha söylemek isterim

Ayrıca bu yazılardan elde ettiğimiz geliri ekip olarak yaklaşık bir yıldır Kardelenlere yardımcı olmak amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine veriyoruz ve gücümüz yettiği kadar desteklemeye devam edeceğiz. Farkındayız bilinçli bir toplum için öncelikle kızlarımız bilinçli ve eğitimli bireyler olmalı, ama gelen mesajlarda toplumun algısı hala erkekler okur kızlar evde oturur şeklindeydi. İşte biz bu algıyı ne zaman değiştirirsek o zaman engeller ortadan kalkar…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…