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14 Mart 2017 Salı
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    • Kardeş Bitlis’ten iade-i ziyaret

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu ile beraberindeki Hizan heyetini ağırladı.

    14 Mart 2017 Salı 09:53
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    Kardeş Bitlis’ten iade-i ziyaret

    Haber: BMA

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın 2017 yılının ilk günlerinde gerçekleştirdiği Bitlis temasları ile başlayan Bolu-Bitlis kardeşliği artarak devam ediyor.

    Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Hizan Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Başkan Yardımcısı Yahya Şam, Fen İşleri Müdürü Seyfettin Bulduk ve Mali İşler Müdürlüğü personeli Mehmet Yılmaz’la birlikte Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a iade-i ziyarette bulunmak ve teknik incelemeler gerçekleştirmek üzere Bolu’ya geldi.

    Ocak ayında Bitlis’in Mutki, Hizan ve Yolalan ilçelerini ‘Kardeş Belediye’ kapsamında ziyaret eden Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Hizan heyetini kabul etti. Bolu-Bitlis kardeşliğini perçinleyen ziyarete, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ da katıldı.

    “Her türlü desteğe hazırız”

    Hizan heyeti ile uzun süre sohbet eden Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, kilometrelerce mesafeye rağmen iki il arasında güçlü bir gönül bağı kurduklarını söyledi. Hizan’dayken yerel hizmetlerdeki eksiklikleri tespit etme şansı da yakaladıklarını vurgulayan Yılmaz,  yaşanan terör olayları nedeniyle kentte zarar gören altyapı, üstyapı ve diğer projeleri için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını, bunlarla ilgili çalışmaların da sürdüğünü kaydetti. Yılmaz ayrıca, gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgiler verdi.

    Hamitoğlu’ndan teşekkür

    Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu da yaptığı açıklamada, Bolu’da hayata geçen projeleri ve diğer belediye çalışmalarını yerine incelemek istediklerini belirterek, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

    Ziyaret, Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamitoğlu’na Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ tarafından hediye takdimi ile sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz

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