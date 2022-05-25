Kardeş katili 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Olay, 5 Mart 2021 tarihinde, Ağaççılar köyünde meydana geldi. Hüseyin Gören, köy konağı önünde kardeşi İlhami Gören ile tartışmaya başladı. Traktörü evinin önüne park ettiği gerekçesiyle kardeşine tepki gösteren Hüseyin Gören, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, 2 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan İlhami Gören, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Hüseyin Gören ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan İlhami Gören, son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada kendisini savunan İlhami Gören, "Kardeşimi kasıtlı olarak öldürmedim. Onu korkutmak amacıyla bıçağı salladım. Çok pişmanım. Kardeş katili olarak anılmaktan da utanıyorum. Bıçağı çekmeden önce kardeşim bana çok ağır küfürler etti. Bu olay kazayla oldu. Pişmanım" dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı’nın müebbet hapis cezası isteminin ardından mahkeme heyeti kararı açıklamadan önce Ölen ve öldürenin çocukları olduğunu belirten anne Hatice Gören, “Bir oğlumu mezara, diğer oğlumu cezaevine gönderdim. Allah kemsiyi benim durumuma düşürmesin. Adaletin vereceği karara saygılıyım” aç ıklamasında bulundu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kardeş katili olan Hüseyin Gören’i, önce kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına, ardından İlhami Gören’i, ölmeden önce hasta yatağında polise verdiği ifadesinde; “Bıçaklanmadan önce kardeşi çok küfür ettim” beyanı üzerine küfrü tahrik olarak kabul ederek cezayı 24 yıla indirdi ve iyi hal indirimi de yaparak cezayı 18 yıl 4 aya indirerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.