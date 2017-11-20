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20 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Kardeş okullar lösemiyi tanıyor

    LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) Sosyal HizmetleR Birimi Temsilcisi Merve Can, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’i ziyaret ederek vakfın yürüttüğü Kardeş Okullar Projesi’ni tanıttı.

    20 Kasım 2017 Pazartesi 11:44
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    Kardeş okullar lösemiyi tanıyor

    Haber: Aysun Beykoz

    Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, ziyaretten ve vakfın çalışmalarından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, eğitim camiası olarak bu duyarlılığı desteklediklerini söyledi. Proje kapsamında illerdeki okullara gidecek LÖSEV ekibi, sivil toplum ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirerek geleceğin duyarlı bireylerinin yetişmesini sağlamak amacıyla kanserden korunma yolları ve sağlıklı beslenme konularında öğrencilere eğitim verecek.

    DAYANIŞMA MEKTUPLARLA BÜYÜYOR

    Projede ayrıca öğretmenler ve öğrenciler eşliğinde LÖSEV stantlarının kurulması, bu stantlarda tanıtıcı broşürlerin yanı sıra iyileşen gençlere iş ve annelerine rehabilitasyon imkânı sağlayan atölyelerde üretilecek el ürünlerinin satışından elde edilecek çocukların ücretsiz tedavilerine aktarılacak. Öğrenciler ve Lösemili çocuklar arasında mektup ağı oluşturularak dayanışma ve duygu paylaşımı sağlanacak. LÖSEV, 1998 yılından bu yana Lösemili çocukların tedavisi amacıyla onlarca çalışanı, binlerce lösemili çocuk ve aileleri ve binlerce gönüllüsüyle çalışmalarını devam ettiriyor.

    Anahtar Kelimeler: LÖSEV, (Lösemili, Çocuklar, Sağlık, Eğitim

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