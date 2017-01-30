BASIN BÜLTENİ

Bolu, kardeş şehri Bitlis’ten gelen 40 öğrenciyi ağırladı. Bolu’nun tarihi güzelliklerini görmek için Bitlis’ten gelen öğrenciler için verilen kahvaltıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, “siz değerli öğrencileri Bolu’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bolu’nun dört mevsim doğal güzelliklere sahip olduğunu ifade eden Cengiz, “Gezi kapsamında Bolu’nun ilçelerini ve birbirinden güzel doğa harikalarını gezeceksiniz. Bu gezinin bahar aylarında organize edilmesi belki daha iyi olabilirdi ama Bolu dört mevsim farklı güzelliklere sahip bir şehir. Gezin, eğlenin, öğrenin; yeni dostluklar kurmanın mutluluğuna erin ” şeklinde konuştu.

Kahvaltının ardından misafir öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ile hatıra fotoğrafları çektirdi. Yusuf Cengiz öğrencilere içinde kalem seti ve Safahat kitabının olduğu hediyeler verdi.

Bitlis’ten gelen misafir öğrenciler, organizasyon kapsamında Bolulu arkadaşlarıyla birlikte Büyük Cami, Yöresel Pazar, Hayreddin-i Tokadi Türbesi, Göynük, Mudurnu, Gölcük ve Abant gibi tarihi ve doğal güzellikleri gezecekler.



