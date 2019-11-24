Kardeşim Et-Balık hizmetinize açıldı

Haber: C. Kutay AYKAN

Kültür Mahallesi Şehitler Caddesi Numara 9/A’da hizmete giren Kardeşim Et-Balık da, Marmara ve Karadeniz’den getirilen, hamsi, istavrit, mezgit, barbun, çinekop, çupra, levrek, karides, soman ve kalamarlar orijinal mısır unuyla pişirilerek, özenle servis ediliyor.

Yeni hizmete giren işyerinde balık çeşitlerinin yanı sıra, köfte, biftek, pirzola, tavuk pirzola, kuzu pirzola, kuzu biftek ve saç tava da menüler içerisinde yer alırken, müşteriler aynı zamanda serpme kahvaltıyı da damaklara beğeniyle sunuyor. Kardeşim Et-Balık işletmesinde aynı zamanda Tam buğday köy ekmeği, orijinal mısır unu, orijinal Karadeniz balı, orijinal sirke de satışa sunulmakta.

Tertemiz ve hijyenik ortamda hem balığın hem et ve tavuk çeşitlerinin yanı sıra çeşit çeşit kahvaltılıklarında bulunduğu işletme aynı zamanda ev ve işyerlerine paket servisi yapılmakta. Siparişlerinizi 0 374 408 17 17’dan verebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2019, 10:23