Kardeşini dövenlere mermi yağdırdı

Haber: Okay Özcan

Olay, gece saatlerinde Sağlık Mahallesi KaradereCaddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. isimli genç darp edildi. Darp edilen gencin araması üzerine olay yerine ağabeyi G.B. geldi. G.B. kardeşini darp edenlerin üzerine yanında bulunan tabancayla arka arkaya ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Silahtan çıkan mermilerden dolayı kimsenin yaralanmadığı olayda 3 kişi gözaltına alındı.